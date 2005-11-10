Il difensore della Roma Mario Hermoso ha parlato a Sky Sport dopo il bel pareggio per 2-2 contro il PSG: "Tutti sanno quello che fa il mister: questa è la sua identità e la sua forma di giocare. Noi come difensori abbiamo la possibilità di essere protagonisti, sono felice di essere arrivato in questo stadio e di aver giocato in modo speciale, senza paura".

La Roma ha fatto bene anche senza i big in campo...

"Tutti sono big. Questa è la squadra, siamo in una modalità per cui siamo tutti protagonisti, tutti siamo importanti. Malen, Dybala e Cristante sono entrati con grande mentalità per aiutare i compagni a portare a casa un grande risultato".

La sua crescita è legata a Gasperini?

"Il mister è quello che dà fiducia, che ci dice di avere questa mentalità, di reagire. Lui ha portato questa identità a Roma e noi siamo felici di continuare a fare questo percorso".

In carriera ha fatto anche il centravanti?

"Questa è una cosa che mi piace, ho questo vizio. Proviamo a fare questi giochi in allenamento, è un plus, una cosa che si aggiunge a quello che noi come difensori possiamo portare alla squadra. Sono felice di aiutare anche con i gol e di vedere una Roma solida, che porta avanti anche ragazzi che stanno iniziando ad essere importanti. Questo racconta l'idea di gioco, sono felice".