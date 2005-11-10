Roma devastante in casa dell'Udinese: Gasp a -1 da Inter e Lazio. La classifica aggiornata

La Roma si porta a 24 punti in classifica, a un punto di distanza da Inter e Lazio che però devono ancora giocare. I tre punti arrivano sul campo dell'Udinese, con un 5-2 che fa sorridere mister Gasperini. I gol di Cristante, Mora, Malen, Ndicka e Ghilardi rendono inutili le reti dei padroni di casa firmate Zaniolo e Palma. E la panchina di Runjaic torna a traballare.

La classifica aggiornata di Serie A

Inter 25

Lazio 25

Roma 24*

Como 20

Milan 18

Frosinone 17

Napoli 14

Bologna 14*

Juventus 14

Torino 13

Cagliari 13

Atalanta 11

Genoa 10

Lecce 9

Sassuolo 8

Monza 7*

Fiorentina 5

Parma 5

Udinese 5*

Venezia 3

*Una partita in più

Serie A, il programma della 10ª giornata

Bologna-Monza 2-1

Udinese-Roma 2-5

31/10/2026 Sabato 20.45 Milan-Inter DAZN/SKY

01/11/2026 Domenica 12.30 Como-Venezia DAZN

01/11/2026 Domenica 15.00 Frosinone-Torino DAZN

01/11/2026 Domenica 15.00 Lazio-Cagliari DAZN

01/11/2026 Domenica 18.00 Lecce-Genoa DAZN/SKY

01/11/2026 Domenica 20.45 Juventus-Napoli DAZN

02/11/2026 Lunedì 18.30 Sassuolo-Fiorentina DAZN/SKY

02/11/2026 Lunedì 20.45 Atalanta-Parma DAZN

Serie A, il programma dell'11ª giornata

06/11/2026 Venerdì 20.45 Venezia-Udinese DAZN/SKY

07/11/2026 Sabato 15.00 Cagliari-Frosinone DAZN

07/11/2026 Sabato 15.00 Torino-Lecce DAZN

07/11/2026 Sabato 18.00 Parma-Bologna DAZN

07/11/2026 Sabato 20.45 Roma-Sassuolo DAZN/SKY

08/11/2026 Domenica 12.30 Napoli-Lazio DAZN

08/11/2026 Domenica 15.00 Genoa-Milan DAZN

08/11/2026 Domenica 15.00 Monza-Atalanta DAZN

08/11/2026 Domenica 18.00 Inter-Como DAZN/SKY

08/11/2026 Domenica 20.45 Fiorentina-Juventus DAZN