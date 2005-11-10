Roma devastante in casa dell'Udinese: Gasp a -1 da Inter e Lazio. La classifica aggiornata
Tommaso Bonan
La Roma si porta a 24 punti in classifica, a un punto di distanza da Inter e Lazio che però devono ancora giocare. I tre punti arrivano sul campo dell'Udinese, con un 5-2 che fa sorridere mister Gasperini. I gol di Cristante, Mora, Malen, Ndicka e Ghilardi rendono inutili le reti dei padroni di casa firmate Zaniolo e Palma. E la panchina di Runjaic torna a traballare.
La classifica aggiornata di Serie A
Inter 25
Lazio 25
Roma 24*
Como 20
Milan 18
Frosinone 17
Napoli 14
Bologna 14*
Juventus 14
Torino 13
Cagliari 13
Atalanta 11
Genoa 10
Lecce 9
Sassuolo 8
Monza 7*
Fiorentina 5
Parma 5
Udinese 5*
Venezia 3
*Una partita in più
Serie A, il programma della 10ª giornata
Bologna-Monza 2-1
Udinese-Roma 2-5
31/10/2026 Sabato 20.45 Milan-Inter DAZN/SKY
01/11/2026 Domenica 12.30 Como-Venezia DAZN
01/11/2026 Domenica 15.00 Frosinone-Torino DAZN
01/11/2026 Domenica 15.00 Lazio-Cagliari DAZN
01/11/2026 Domenica 18.00 Lecce-Genoa DAZN/SKY
01/11/2026 Domenica 20.45 Juventus-Napoli DAZN
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Serie A, il programma dell'11ª giornata
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08/11/2026 Domenica 12.30 Napoli-Lazio DAZN
08/11/2026 Domenica 15.00 Genoa-Milan DAZN
08/11/2026 Domenica 15.00 Monza-Atalanta DAZN
08/11/2026 Domenica 18.00 Inter-Como DAZN/SKY
08/11/2026 Domenica 20.45 Fiorentina-Juventus DAZN