La Roma un atto di fede, il Diavolo spinge Endrick lontano dal Milan: il retroscena

La scelta della prossima destinazione di Endrick potrebbe essere influenzata anche da un aspetto personale molto importante per il talento brasiliano: la fede. L’attaccante del Real Madrid, da sempre molto legato alla dimensione religiosa, è vicino al movimento degli "atleti di Cristo" e considera anche il contesto umano e spirituale dei club interessati a lui.

Roma e il richiamo della fede

Tra le società che seguono Endrick c’è la Roma, una destinazione che il brasiliano aveva già valutato in passato e che oggi torna d’attualità per la possibilità di garantirgli maggiore continuità. Oltre al progetto tecnico e alla presenza di un allenatore come Gian Piero Gasperini, il club giallorosso avrebbe anche un elemento in più da offrire: una città con una forte presenza di comunità evangeliche e numerosi luoghi di culto. Un dettaglio, riporta il Corriere dello Sport, che il brasiliano starebbe prendendo in considerazione nella riflessione sul proprio futuro. Non solo calcio, dunque, ma anche la ricerca di un ambiente nel quale sentirsi pienamente a suo agio.

Il Milan e il curioso ostacolo del Diavolo

Anche il Milan ha mostrato interesse per Endrick, ma la pista rossonera al momento non sarebbe quella più avanzata. Tra i fattori che il giocatore valuta ci sarebbe anche un elemento simbolico: il soprannome storico del club, il "Diavolo". Una considerazione particolare per un calciatore molto credente, che preferirebbe una realtà maggiormente vicina alla propria sensibilità religiosa. Un aspetto che non sarebbe l’unico criterio della scelta, ma che potrebbe avere un peso nella decisione finale. In passato, però, il connazionale Kakà (molto legato alla religione) non ha pensato a questo aspetto e sappiamo tutti com'è andata a finire.