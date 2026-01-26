La Roma pareggia 1-1 con il Milan all'Olimpico, Il Romanista in apertura: "Solo applausi"

"Solo applausi" è il titolo d'apertura de Il Romanista per commentare l'1-1 della Roma contro il Milan allo stadio Olimpico. Match intenso nella Capitale con la Roma che ha sbattuto sul muro rossonero. Tante parate di Maignan nel primo tempo, poi il vantaggio del Milan nella ripresa con il colpo di testa di De Winter. Ma la Roma non si è arresa e ha trovato il pari con Pellegrini su rigore.

"Finisce sotto la Sud che ricorda in maniera commovente Antonio De Falchi. Sì, solo applausi", il commento del quotidiano. Giallorossi ora al quarto posto, agganciato il Napoli, fermato in serata dalla Juventus.

"Guardando la classifica il Milan è la seconda forza del campionato e noi ne usciamo veramente forti. Quando il Milan è andato in vantaggio è diventato difficile poterla vincere però se devo dire la verità, perdere questa partita sarebbe stata un po’ una beffa" l'analisi di Gasperini dopo il pareggio con i rossoneri.