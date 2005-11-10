Roma, Gasperini lancia Castro titolare: "Due partite partite fa è stato determinante"

Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match contro il Cagliari valido per la 9^ giornata di Serie A.

Questa è la partita in cui dimostra davvero di essere una grandissima squadra?

"Le difficoltà sono diverse a seconda della partita. Giocando così ravvicinati ci sono degli acciacchi, non è la stessa cosa che giocare una volta a settimana ma è anche il modo di dare fiducia a tanti giocatori e dimostrare di avere una rosa competitiva".

Che partita ti aspetti?

"Mi aspetto una squadra che rimane propositiva, con un assetto più chiuso ma sempre pronta a rilanciare il gioco. Attenti a Fadera e Nzola e in panchina hanno cambi importanti. Dovremo giocare con ritmo, qualità e anche lucidità".

Malen dalla panchina: la squadra dà garanzie?

"E' figlia anche del calendario, ma anche del fatto che Castro ha giocato due partite fa ed è stato determinante. Abbiamo bisogno di tenere tutti i giocatori al meglio".