Come il vino Cosimo Patierno e Massimo Coda sembrano non sentire il passare degli anni e continuano a dimostrare la loro efficacia in zona gol. Nella sfida fra Casarano e Catania andata in scena questo pomeriggio infatti i due attaccanti sono stati protagonisti con i loro gol che hanno fissato il punteggio sull’1-1 finale.

Entrambi gli attaccanti sono arrivati in estate: il classe ‘91 Patierno dall’Avellino dove lo scorso anno non era riuscito a ripetersi in Serie B trovando il gol solo in un’occasione in 23 apparizioni, mentre il classe ‘88 Coda dalla Sampdoria dove, nonostante le difficoltà, aveva messo a segno nove gol in 28 presenze diventando il miglior cannoniere di tutti i tempi in Serie B.

Oggi i due si sfidano per il titolo di miglior marcatore di Serie C con il calciatore del Casarano che ha già messo a segno sei reti e quello del Catania che lo insegue a quota 5. Entrambi però sono molto distanti da un altro ‘grande vecchio’ della terza serie come Jacopo Manconi, classe ‘94, che guarda tutti dall’alto dei suoi 11 gol con la maglia della Casertana.