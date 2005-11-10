Clamoroso rosso a Kolo Muani dopo 5 minuti: schiaffo in faccia a Valle, Juve in 10 a Como
autore
Daniele Najjar
Daniele Najjar
Oggi alle 20:55Serie A
autore Daniele Najjar
29.11.2026 20:55Serie A
© foto di www.imagephotoagency.it
Segui qui la diretta testuale di Como-Juventus su TMW
Clamoroso al Sinigaglia. Passano cinque minuti e Kolo Muani viene espulso per un colpo in faccia a Valle. Valle aveva trattenuto in maniera evidente l'attaccante bianconero, che d'istinto ha colpito al volto l'avversario. Valle ammonito per condotta antisportiva, Kolo Muani espulso direttamente da Mariani. L'ex arbitro Luca Marelli a Dazn spiega: "Condotta violenta, lo guarda, lo punta e gli tira uno schiaffone in faccia. Cartellino rosso corretto, così come il giallo a Valle per aver trattenuto il giocatore a pallone lontano". Clamorosa ingenuità di Kolo Muani dunque.
Articoli correlati
Como, Da Cunha al 45': "Dobbiamo continuare così, serve il secondo gol"
Follia Kolo Muani, la Juventus (in 10) è sotto a Como al 45': Nico Paz colpisce su punizione
Doppio cambio obbligato nel Como contro la Juve: al 35' si fermano Milla e Valle
Marelli sul rosso a Kolo Muani: "Giusto: è uno schiaffone. Quante giornate rischia"
Altre notizie Serie A
Oggi
22:08 Serie A
Roma, Castro: "Contento per il gol, siamo un gruppo unito. Futuro? Pensiamo partita dopo partita"
22:00 Serie A
Niente ritiro per la Fiorentina, la Roma punta a trattenere Hermoso: le top news delle 22
21:52 Serie A
Binaghi: "Per noi Cobolli e Musetti hanno pari dignità rispetto a Pio Esposito, Scamacca"
21:45 Serie A
Milan, il club non tratta per Jashari: il PSV si è informato, ma serve una offerta fuori mercato
21:38 Serie A
Condò: "La Lazio resiste nei momenti difficili, diventa da Scudetto partita dopo partita"
23/11 Tutti pazzi per i gol: l’Inter si fa rimontare dall’Atalanta (4-4), cinquina del Milan e Lazio sola in vetta
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni