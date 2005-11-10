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Clamoroso al Sinigaglia. Passano cinque minuti e Kolo Muani viene espulso per un colpo in faccia a Valle. Valle aveva trattenuto in maniera evidente l'attaccante bianconero, che d'istinto ha colpito al volto l'avversario. Valle ammonito per condotta antisportiva, Kolo Muani espulso direttamente da Mariani. L'ex arbitro Luca Marelli a Dazn spiega: "Condotta violenta, lo guarda, lo punta e gli tira uno schiaffone in faccia. Cartellino rosso corretto, così come il giallo a Valle per aver trattenuto il giocatore a pallone lontano". Clamorosa ingenuità di Kolo Muani dunque.