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Roma, a breve la conferenza stampa di GasperiniLive TMW
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Marco Campanella
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Oggi alle 20:05Serie A
autore Marco Campanella
29.11.2026 20:05Serie A
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In questi minuti, Gian Piero Gasperini è atteso nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare in conferenza il match tra la sua Roma e il Monza nella tredicesima giornata di Serie A. Diretta testuale a cura di TMW.
20.05 - A breve la conferenza stampa di Gasperini.
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