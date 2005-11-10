Le partite di oggi: il programma di venerdì 13 novembre
Giacomo Iacobellis
Giornata ricca di appuntamenti internazionali, con la UEFA Nations League protagonista assoluta e diverse nazionali impegnate nelle qualificazioni. Riflettori puntati soprattutto sulle sfide di League A tra Olanda e Grecia e Serbia e Germania, mentre in League B spiccano Scozia-Macedonia del Nord e Slovenia-Svizzera. Spazio anche ai più giovani, con l'Italia U21 di Baldini attesa dall'amichevole contro la Francia, e agli impegni di Serie C e delle nazionali africane. Di seguito gli incontri principali di venerdì 13 novembre, in Italia e nel resto del mondo.
UEFA NATIONS LEAGUE – LEAGUE A
20:45 – Olanda-Grecia
20:45 – Serbia-Germania
UEFA NATIONS LEAGUE – LEAGUE B
20:45 – Scozia-Macedonia del Nord
20:45 – Slovenia-Svizzera
UEFA NATIONS LEAGUE – LEAGUE C
18:00 – Moldavia-Kazakistan
20:45 – Bulgaria-Islanda
20:45 – Lussemburgo-Estonia
20:45 – Slovacchia-Isole Faroe
UEFA NATIONS LEAGUE – LEAGUE D
20:45 – Andorra-Gibilterra
20:45 – Liechtenstein-Azerbaigian
EUROPEI U21 – QUALIFICAZIONI
17:00 – Turchia U21-Repubblica Ceca U21
17:15 – Finlandia U21-Irlanda U21
18:30 – Danimarca U21-Olanda U21
SERIE C – GIRONE A
20:30 – Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi
SERIE C – GIRONE B
20:30 – Latina-Campobasso
AFRICAN NATIONS CUP – QUALIFICAZIONI
14:00 – Comore-Congo
14:00 – Mozambico-Etiopia
14:00 – Zambia-Burundi
17:00 – Burkina Faso-Mauritania
17:00 – Capo Verde-Liberia
17:00 – Gabon-Lesotho
17:00 – Nigeria-Tanzania
17:00 – Sudafrica-Kenya
17:00 – Tunisia-Libia
20:00 – Egitto-Malawi
20:00 – Mali-Rwanda
21:00 – Marocco-Niger
AMICHEVOLI INTERNAZIONALI
06:30 – Mangere United-Tonga
12:00 – Repubblica Ceca U18-Polonia U18
12:00 – Uzbekistan U20-Venezuela U20
13:00 – Cina Taipei-Kyrgyzstan
13:00 – Singapore-Paraguay
14:00 – Montenegro U21-Bosnia-Erzegovina U21
14:00 – Russia U21-Kyrgyzstan U23
15:10 – Emirati Arabi Uniti-Honduras
15:30 – Arabia Saudita-Corea del Sud
15:45 – Qatar-Australia
16:00 – Iraq-Libano
17:30 – Kuwait-Siria
17:30 – Polonia U21-Norvegia U21
18:00 – Arabia Saudita U23-Kuwait U23
18:00 – Germania U21-Belgio U21
18:30 – Francia U21-Italia U21
19:00 – Albania U21-Lussemburgo U21
19:00 – Spagna U21-Giappone U21
20:00 – Cile U20-Messico U20
20:30 – Inghilterra U21-Portogallo U21