Le partite di oggi: il programma di venerdì 13 novembre

Giornata ricca di appuntamenti internazionali, con la UEFA Nations League protagonista assoluta e diverse nazionali impegnate nelle qualificazioni. Riflettori puntati soprattutto sulle sfide di League A tra Olanda e Grecia e Serbia e Germania, mentre in League B spiccano Scozia-Macedonia del Nord e Slovenia-Svizzera. Spazio anche ai più giovani, con l'Italia U21 di Baldini attesa dall'amichevole contro la Francia, e agli impegni di Serie C e delle nazionali africane. Di seguito gli incontri principali di venerdì 13 novembre, in Italia e nel resto del mondo.

UEFA NATIONS LEAGUE – LEAGUE A

20:45 – Olanda-Grecia

20:45 – Serbia-Germania

UEFA NATIONS LEAGUE – LEAGUE B

20:45 – Scozia-Macedonia del Nord

20:45 – Slovenia-Svizzera

UEFA NATIONS LEAGUE – LEAGUE C

18:00 – Moldavia-Kazakistan

20:45 – Bulgaria-Islanda

20:45 – Lussemburgo-Estonia

20:45 – Slovacchia-Isole Faroe

UEFA NATIONS LEAGUE – LEAGUE D

20:45 – Andorra-Gibilterra

20:45 – Liechtenstein-Azerbaigian

EUROPEI U21 – QUALIFICAZIONI

17:00 – Turchia U21-Repubblica Ceca U21

17:15 – Finlandia U21-Irlanda U21

18:30 – Danimarca U21-Olanda U21

SERIE C – GIRONE A

20:30 – Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi

SERIE C – GIRONE B

20:30 – Latina-Campobasso

AFRICAN NATIONS CUP – QUALIFICAZIONI

14:00 – Comore-Congo

14:00 – Mozambico-Etiopia

14:00 – Zambia-Burundi

17:00 – Burkina Faso-Mauritania

17:00 – Capo Verde-Liberia

17:00 – Gabon-Lesotho

17:00 – Nigeria-Tanzania

17:00 – Sudafrica-Kenya

17:00 – Tunisia-Libia

20:00 – Egitto-Malawi

20:00 – Mali-Rwanda

21:00 – Marocco-Niger

AMICHEVOLI INTERNAZIONALI

06:30 – Mangere United-Tonga

12:00 – Repubblica Ceca U18-Polonia U18

12:00 – Uzbekistan U20-Venezuela U20

13:00 – Cina Taipei-Kyrgyzstan

13:00 – Singapore-Paraguay

14:00 – Montenegro U21-Bosnia-Erzegovina U21

14:00 – Russia U21-Kyrgyzstan U23

15:10 – Emirati Arabi Uniti-Honduras

15:30 – Arabia Saudita-Corea del Sud

15:45 – Qatar-Australia

16:00 – Iraq-Libano

17:30 – Kuwait-Siria

17:30 – Polonia U21-Norvegia U21

18:00 – Arabia Saudita U23-Kuwait U23

18:00 – Germania U21-Belgio U21

18:30 – Francia U21-Italia U21

19:00 – Albania U21-Lussemburgo U21

19:00 – Spagna U21-Giappone U21

20:00 – Cile U20-Messico U20

20:30 – Inghilterra U21-Portogallo U21