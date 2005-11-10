Roma, l’Europa è indigesta. Bologna, la cura Palladino

Nel corso del TMW News di oggi spazio alle considerazioni sulla Roma che ieri in Champions League è stata sconfitta dal Manchester United. Per i giallorossi un altro ko bruciante dopo quello con il Real Madrid sempre in questa competizione, visto che ieri sera alla fine del primo tempo si trovava avanti due a zero. Occhi puntati anche sull'Inter che è tornata alla vittoria contro il Feyenoord dopo la sconfitta di sabato scorso nel derby contro il Milan.

Tra Europa League e campionato

domani sarà il turno dell'Europa League con la Juve che sarà impegnata con l'Az in trasferta. Poi i bianconeri dovranno vedersela in campionato con la Fiorentina, domenica sera al franchi. Per il Milan invece l'impegno sarà quello con il Ferencvaros, poi in campionato invece dovrà vedersela con il Genoa. Chiamata al riscatto, in conference l'Atalanta contro il Kairat. Poi i bergamaschi dovranno cercare di riemergere in campionato: domenica affronteranno in trasferta il Monza. Nel corso di un'intervista a Luciano Chiarugi poi si analizza anche il gran rendimento del Bologna da quando sulla panchina degli emiliani è arrivato Palladino.

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