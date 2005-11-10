Balde ancora ai margini del Barcellona: a gennaio potrebbe lasciare i blaugrana

A gennaio il nome di Alejandro Balde potrebbe tornare ad accendere i riflettori del calciomercato visto che il suo addio al Barcellona appare sempre più probabile con il passare del tempo. Il terzino sinistro infatti, nonostante sia voluto restare in blaugrana, sta trovando poco spazio nonostante i tanti infortuni che hanno tolto al tecnico Hansi Flick diversi giocatori in difesa risultando sempre alle spalle di Joao Cancelo e Xavi Espart.

Le parole di Flick lo allontanano dal Barcellona

Il tecnico Flick è stato piuttosto chiaro riguardo le sue prestazioni alla viglia della sfida contro l’Alaves dove il giocatore è poi entrato per l’ultima mezz’ora di gioco: “Balde non ha la fiducia necessaria nel suo gioco in questo momento, né la convinzione. E i difensori sono molto importanti". Un messaggio chiaro nei confronti del 2003 che vede il suo futuro sempre più lontano dal Barcellona.

Inghilterra o Germania nel suo futuro

Per Balde a gennaio potrebbero dunque riaprirsi due piste che erano emerse in estate: una porta a Manchester dove entrambi i club cittadini – United e City – si erano interessati a lui in passato chiedendo informazioni sulla disponibilità del giocatore a trasferirsi in Premier League. In questo caso sarebbero i Red Devils a essere favoriti nella sua corsa. L’altra opzione porta al Bayern Monaco che però a in estate ha poi puntato su Nathaniel Brown e potrebbe non aver bisogno di intervenire nel mercato di gennaio in quel ruolo. Lo riferisce il Mundo Deportivo.