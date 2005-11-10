Davide Nicola va in trincea per i propri attaccanti. Ha spiegato che non esiste alcun "problema del gol" e che non si può pretendere di avere attaccanti che garantiscano numeri tanto migliori fin da subito, perché altrimenti questi ultimi non si troverebbero in squadre che lottano per salvarsi. "I numeri noi dobbiamo costruirceli", ripete Nicola fin dal suo arrivo. Come sempre, l'allenatore del Venezia pensa solo ed esclusivamente al lavoro di campo, a migliorare chi ha a disposizione, a tenere alto il morale dei suoi.

Le riflessioni per gennaio

Intorno a lui c'è chi dovrà fare le dovute riflessioni (sui giocatori) da qui a gennaio, in base alle risposte che arriveranno dal lavoro di cui parla Nicola. Il prossimo mese dovrà essere un banco di prova per dimostrare di valere la Serie A. Nessuno è stato messo in discussone o in preallarme per eventuali cessioni: ora si pensa al campo. Ma le prime idee in entrata iniziano ad arrivare: da Bonazzoli fino a Dovbyk. Tutto dipenderà da quali di questi nomi potranno trasformarsi in reali occasioni a gennaio: nel calcio cambia tutto da una settimana all'altra ecco perché sarà pure difficile portarsi avanti.

Quanti sprechi: stavolta Adams non c'entra

Nelle scorse settimane si è parlato pressoché solo di Adams, come problema. Ma è lecito chiedersi per esempio se Yeboah saprà scuotersi per iniziare a incidere anche in A, visto che con il Bologna ha sbagliato una chance enorme. Rrahmani saprà convincere Nicola di meritare più spazio? Lauberbach sta giocando, ma è ancora a secco e pure lui ieri ha fallito una chance. Adorante freme, anche lui avrà modo di far vedere di potersi far valere anche in massima serie dopo aver fatto bene in B. Insomma, per una volta è giusto non gettare la croce su Adams, che peraltro ieri ha mandato in porta due compagni.

La lezione di Juan Jesus

Una lezione importante è arrivata da capitan Juan Jesus. Con tanta lucidità, calma e schiettezza, senza tanti giri di parole. "Le occasioni le stiamo creando. Dobbiamo essere più bravi a gestire i palloni negli ultimi metri, gli attaccanti hanno 5-6 occasioni a partita e dobbiamo iniziare ad approfittare delle occasioni che abbiamo", ha detto in conferenza stampa.

Ancora più interessante la sua riflessione sulle critiche ricevute dai compagni in attacco e sul momento di difficoltà che stanno attraversando: "Innanzitutto si sbaglia perché si prova. Quando si sprecano occasioni ci sta che ci sia un dispiacere, una delusione, ma il nostro lavoro è anche questo: subire le critiche e continuare a lavorare".

Chi si allena con Juan Jesus potrà solo che imparare da queste parole: lui di critiche ne ha dovute sopportare, ma ai massimi livelli e in squadre di livello mondiale. Il messaggio sembra essere: non nascondiamoci, ma prendiamo di petto critiche e problemi perché è ora di reagire, non di autocommiserarsi.

E ha spiegato anche il come: "Lavorando. Per esempio mettendosi meglio con il corpo quando si riceve la palla, facendo uno stop in più... Sono ragazzi giovani, stanno facendo del loro meglio. Il gruppo è sano. Dispiace comunque, non vediamo l'ora che trovino continuità nel segnare". E dopo l'analisi, ha chiosato: "Penso che con quello che stiamo facendo ci sarà un bel traguardo alla fine della stagione, sono sereno su questo, possiamo fare la storia". Il Venezia c'è e può ancora salvarsi, ora deve trovare i gol per farlo.