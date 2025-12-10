Roma all'opera sul mercato. Il Messaggero: "Gasp accelera su Zirkzee, Ferguson out"

"Gasperini accelera su Zirkzee, Ferguson vicino all'uscita". È questo il titolo dedicato al mercato e riportato in taglio alto, in prima pagina, da Il Messaggero stamane: la Roma ha bene in mente le due principali mosse da operare nella finestra di trasferimenti invernale e tra queste c'è l'idea forte di rispedire al Brighton il centravanti irlandese deludente. In cambio, però, la dirigenza giallorossa si potrebbe fiondare dritta su Joshua Zirkzee, ex Bologna e attualmente ai margini del Manchester United, nonché pallino fisso di Gian Piero Gasperini.

"Roma, ti serve un vero 'nove'", il consiglio riportato accanto e proferito da Luca Toni, grande ex giallorosso e oggi opinionista tv tra Dazn e Prime Video. In un'intervista rilasciata al quotidiano romano, l'ex bomber ha suggerito al club capitolino come rinforzarsi per mantenere il passo delle grandi nei piani alti della classifica.