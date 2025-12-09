"Zirkzee da Gasp: arriva l'ok del club". L'apertura del Corriere della Sera (Roma)

L'attacco della Roma non ingrana e la dirigenza valuta le mosse di mercato che a gennaio potrebbero fare al caso di Gian Piero Gasperini. Nel taglio basso della prima prima pagina lanciata oggi in edicola dall'edizione romana del Corriere della Sera viene avanzata la 'solita' candidatura, ovvero quella di Joshua Zirkze. L'ex attaccante del Bologna non sta trovando il giusto spazio al Manchester United e ad inizio 2026 potrebbe cambiare aria, con un ritorno in Italia che non è da escludere. La grande novità è che sarebbe arrivato il via libera della proprietà per affondare il colpo: "Zirkzee da Gasp: arriva l'ok del club", si legge.

In un altro box si parla invece della Lazio, alle prese con il problema del gol come i cugini giallorossi. Anche in questo caso non è da escludere una richiesta di mercato precisa di Maurizio Sarri: "Lazio, il gol è un problema. Ora Sarri chiede rinforzi", sottolinea nel suo titolo il quotidiano generalista.