Roma, Pisilli: "Mi sento migliorato con Gasperini. Malen? È un giocatore di grande livello"

Intervenuto a Sky Sport alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Stoccarda, il centrocampista della Roma, Niccolò Pisilli, ha parlato così: "Sono in un buon momento, forse è il periodo della stagione in cui ho giocato di più facendo tre partite da titolare che mi servivano per ritrovare il feeling con la gara. Mi sento migliorato con Gasperini e sono contento di questo". Sul centrocampo della Roma, ha aggiunto: "C'è che Koné spicca per la forza fisica, Cristante è intelligente e anche El Aynaoui è molto forte. Malen? È un giocatore di grande livello"

In conferenza stampa, Pisilli ha aggiunto: "Il mercato chiude il 2 febbraio, ma io penso solo alla Roma e alle prossime gare. In questo periodo ho giocato di più, ho provato a farmi trovare pronto. Anche quando non vai in campo, non è mai tempo perso, ma puoi lavorare per migliorare. Ho dato il massimo e lo farò sempre".

Giochi domani? Quanto è difficile togliere il posto agli altri compagni di reparto?

"La formazione non la so. Il centrocampo è forte, i miei compagni sono forti. Per me è un'occasione per migliorare, poi tutti vogliamo giocare e faccio il massimo per mettere in difficoltà il mister. Ma tutto questo è un bene per la squadra".