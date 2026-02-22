Roma, Ranieri: "Tutti vogliamo andare in Champions, i Friedkin vogliono vincere il campionato"
TUTTO mercato WEB
Intervenuto nel pre-partita di Roma-Cremonese, il senior advisor giallorosso Claudio Ranieri ha raccontato anche la scelta Gasperini in panchina e gli obiettivi della famiglia Friedkin. Questa la sua risposta specifica a DAZN:
"Allora, la cosa importante è mettere le cose in chiaro. L’anno scorso io ho fatto 46 punti nel girone di ritorno e sono arrivato a un punto dalla Champions League. Mi è sembrato logico non caricare di aspettative il nuovo allenatore che arrivasse. Ma è logico che tutti vogliamo andare in Champions League, i Friedkin vogliono vincere il campionato. Per cui abbiamo trovato un allenatore che sa costruire con i giovani e con giocatori già esperti quel mix che ci vuole per fare tanto e bene".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
Le più lette
1 Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Reggiana, Rubinacci: “il punto ottenuto è un mezzo risultato positivo valutando per come è iniziata la partita”
Serie C
Serie C, 28ª giornata: pari senza reti 28ª tra Lecco e AlbinoLeffe. Le classifiche aggiornate dei tre gironi
Pronostici
Calcio femminile