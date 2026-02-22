Roma, Ranieri: "Tutti vogliamo andare in Champions, i Friedkin vogliono vincere il campionato"

Intervenuto nel pre-partita di Roma-Cremonese, il senior advisor giallorosso Claudio Ranieri ha raccontato anche la scelta Gasperini in panchina e gli obiettivi della famiglia Friedkin. Questa la sua risposta specifica a DAZN:

"Allora, la cosa importante è mettere le cose in chiaro. L’anno scorso io ho fatto 46 punti nel girone di ritorno e sono arrivato a un punto dalla Champions League. Mi è sembrato logico non caricare di aspettative il nuovo allenatore che arrivasse. Ma è logico che tutti vogliamo andare in Champions League, i Friedkin vogliono vincere il campionato. Per cui abbiamo trovato un allenatore che sa costruire con i giovani e con giocatori già esperti quel mix che ci vuole per fare tanto e bene".

