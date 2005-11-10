Un talento al giorno, Djibril Ouziad: il terzino rivelazione del Le Havre

Djibril Ouziad, nato il 27 aprile 2009 a Le Havre, è un terzino destro franco-algerino del Le Havre. Cresciuto interamente nel settore giovanile del club normanno, ha firmato il primo contratto da professionista a settembre 2026 (fino al 2030) e ha esordito in Ligue 1 ad appena 17 anni. Nella stagione 2026/27 ha già collezionato una decina di presenze, spesso da titolare, dimostrando maturità e continuità nonostante le difficoltà della squadra. È anche nazionale francese Under 18.

Caratteristiche tecniche

Tecnicamente è un laterale con caratteristiche offensive di piede destro, abile nel cross, nel dribbling e nelle verticalizzazioni. Si distingue per dinamicità, capacità di spingere sulla fascia e predisposizione al tackle. Può ricoprire anche il ruolo di terzino sinistro. Le sue prestazioni precoci lo hanno messo nel mirino di club di Premier League come Liverpool e Aston Villa, che ne seguono con attenzione l’evoluzione.

Nome: Djibril Ouziad

Data di nascita: 27 aprile 2009

Nazionalità: franco-algerino

Ruolo: terzino destro

Squadra: Le Havre

Assomiglia a: Achraf Hakimi

▪ LEGGI ANCHE - Un talento al giorno, segui la rubrica di TMW sui giovani emergenti del calcio mondiale