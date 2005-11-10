Un talento al giorno, Djibril Ouziad: il terzino rivelazione del Le Havre
Simone Lorini
Djibril Ouziad, nato il 27 aprile 2009 a Le Havre, è un terzino destro franco-algerino del Le Havre. Cresciuto interamente nel settore giovanile del club normanno, ha firmato il primo contratto da professionista a settembre 2026 (fino al 2030) e ha esordito in Ligue 1 ad appena 17 anni. Nella stagione 2026/27 ha già collezionato una decina di presenze, spesso da titolare, dimostrando maturità e continuità nonostante le difficoltà della squadra. È anche nazionale francese Under 18.
Caratteristiche tecniche
Tecnicamente è un laterale con caratteristiche offensive di piede destro, abile nel cross, nel dribbling e nelle verticalizzazioni. Si distingue per dinamicità, capacità di spingere sulla fascia e predisposizione al tackle. Può ricoprire anche il ruolo di terzino sinistro. Le sue prestazioni precoci lo hanno messo nel mirino di club di Premier League come Liverpool e Aston Villa, che ne seguono con attenzione l’evoluzione.
Nome: Djibril Ouziad
Data di nascita: 27 aprile 2009
Nazionalità: franco-algerino
Ruolo: terzino destro
Squadra: Le Havre
Assomiglia a: Achraf Hakimi
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