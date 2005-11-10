Roma, slitta il rientro di Svilar. Intanto Gollini convince tutti

Sembrava ormai questione di giorni per rivedere Svilar difendere i pali della Roma, invece il rientro del portiere serbo è destinato a slittare.

Roma, slitta il rientro di Svilar: tornerà dopo la sosta Nella mattinata di ieri, il portierone classe 1999 si è sottoposto a un test medico decisivo per stabilire i tempi del rientro. L'esito ha spinto la Roma a non correre rischi, preferendo concedergli altro tempo per recuperare completamente dalla frattura a un dito del piede. Dopo aver saltato già le ultime sei partite, Svilar tornerà dunque a disposizione dopo la sosta per le nazionali, saltando anche i prossimi appuntamenti contro Udinese, Manchester United e Sassuolo.

Roma, ci sarà ancora Gollini in porta: sta convincendo tutti

Toccherà quindi ancora a Gollini difendere i pali giallorossi in quest'ultima parte di tour de force. A partire dalla trasferta di domani a Udine, il numero 95 sarà chiamato a confermare quanto di buono mostrato finora. Da quando Svilar è ai box, ha collezionato tre clean sheet nelle sei partite disputate, accompagnati da interventi decisivi che hanno contribuito a tenere in piedi la squadra nei momenti più complicati. Tornato in campo dopo molto tempo e tra qualche scetticismo, Gollini si è conquistato la fiducia di Gasperini e il sostegno dei tifosi. Adesso l'obiettivo è proseguire su questa strada, garantendo affidabilità in attesa del ritorno di Svilar.