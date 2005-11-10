Roma, slitta il rientro di Svilar. Intanto Gollini convince tutti
Marco Campanella
Sembrava ormai questione di giorni per rivedere Svilar difendere i pali della Roma, invece il rientro del portiere serbo è destinato a slittare.
Roma, slitta il rientro di Svilar: tornerà dopo la sosta
Roma, ci sarà ancora Gollini in porta: sta convincendo tutti
Toccherà quindi ancora a Gollini difendere i pali giallorossi in quest'ultima parte di tour de force. A partire dalla trasferta di domani a Udine, il numero 95 sarà chiamato a confermare quanto di buono mostrato finora. Da quando Svilar è ai box, ha collezionato tre clean sheet nelle sei partite disputate, accompagnati da interventi decisivi che hanno contribuito a tenere in piedi la squadra nei momenti più complicati. Tornato in campo dopo molto tempo e tra qualche scetticismo, Gollini si è conquistato la fiducia di Gasperini e il sostegno dei tifosi. Adesso l'obiettivo è proseguire su questa strada, garantendo affidabilità in attesa del ritorno di Svilar.