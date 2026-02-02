Trasferta a Udine per i giallorossi. Il Romanista in apertura: "Attacca senza tregua"

"Attacca senza tregua". Titola così in prima pagina il quotidiano Il Romanista, che si concentra sulla sfida che questa sera attenderà la formazione giallorossa. La Roma infatti sarà ospite dell'Udinese in un posticipo molto atteso, che potrebbe permettere ai capitolini di ritrovare il quarto posto dopo il momentaneao sorpasso della Juve. I giallorossi infatti sono a quota 43 in classifica, proprio a -2 dai bianconeri che hanno sfruttato il poker rifilato al Parma.

Gasperini deve ancora fare i conti con l'emergenza legata all'attacco ma in ogni caso potrà puntare su Malen. Sarà proprio l'olandese a guidare il reparto avanzato romanista, che paga le assenze di Dovbyk e Ferguson così come quella di Paulo Dybala. Sulla trequarti ancora spazio per Pellegrini e Soulé, anche se Pisilli potrebbe avere una chance dal primo minuto. L'altra grande assenza riguarda Manu Koné, che verrà sostituito da El Aynaoui.

Intanto la Roma ha scelto un nuovo rinforzo, dato che è praticamente a un passo da Bryan Zaragoza. L'esterno sinistro arriverà in prestito dal Bayern Monaco, che ha detto sì ai giallorossi interrompendo il precedente accordo temporaneo con il Celta Vigo. Un rinforzo necessario per la Roma che arriva nell'ultimo giorno di mercato. Sfumato infine Nkunku, altro nome accostato ai capitolini in questa sessione.