Roma, le ultime da Trigoria: rientrano i tre nazionali argentini sotto gli occhi di Galantic
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Dimitri Conti
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Oggi alle 16:41Serie A
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09.10.2026 16:41Serie A
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Domenica all'ora di pranzo la 6^ giornata di Serie A propone il piatto forte del fine settimana, con la sfida di altissima classifica tra Como e Roma che potrebbe disegnare un volto nuovo alla lotta di vertice in campionato.
Rientrati i tre dell'Argentina
Arrivano aggiornamenti dal campo d'allenamento di Trigoria, con il rientro in gruppo dei tre protagonisti con la nazionale argentina: sono Leonardo Balerdi, Matias Soule e Santiago Castro, tutti tornati dagli impegni con l'Albiceleste.
Presente anche il CEO Galantic
In pratica, quindi, gruppo a completa disposizione per mister Gasperini, con l'unica eccezione rappresentata dal forfait dell'infortunato Bryan Cristante. Da segnalare come fosse presente alla seduta anche il CEO del club giallorosso, John Galantic.
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