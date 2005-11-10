Infortuni raddoppiati, Allegri: "Non amo i dati, ma grazie a Orsato 6' in più di gioco effettivo"

Ci sono anche i nuovi ritmi di gioco in Serie A tra le tematiche affrontate quest'oggi in conferenza stampa da Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, nell'introduzione della partita di domani sera alle ore 20:45 contro il Frosinone, valevole per la 6^ giornata del massimo campionato italiano.

Il ritmo in Serie A è cambiato

L'argomento lo ha di fatto introdotto Allegri di sua sponte, rispondendo a una domanda sugli infortuni raddoppiati rispetto alla scorsa annata: "Il dato statistico... io non sono molto amante dei dati, ma grazie ad Orsato c'è un indirizzo diverso. Per gioco effettivo s'è superata persino la Premier e quindi 6 minuti in più di gioco effettivo sono tanti, se lo moltiplicate per 50-60 partite per chi gioca in Europa, diventano altre 6-7 partite in più per chi gioca in Europa. Bisogna riflettere su questo, i ritmi sono diversi".

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