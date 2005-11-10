Empoli, Andreoletti: "Ho trovato un gruppo entusiasta e in salute. Palermo fortissimo"

Matteo Andreoletti, nuovo allenatore dell'Empoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la capolista Palermo:

IL PRIMO IMPATTO CON LA SQUADRA

"Non pensavo di tornare in panchina così presto e, dopo aver ritrovato un mio equilibrio a casa, inizialmente non me lo aspettavo. In questi dieci giorni, però, mi sono svegliato ogni mattina con la voglia di andare al campo. Questo mi ha fatto capire di essere nel posto giusto e di aver ripreso a fare ciò che amo. Devo ringraziare soprattutto i ragazzi, che mi hanno accolto con grande disponibilità e mi hanno permesso di lavorare nelle migliori condizioni. Ho trovato un gruppo entusiasta, motivato e in buono stato di forma. Credo ci siano tutti i presupposti per riuscire a ottenere risultati importanti".

INDISPONIBILI E RECUPERATI

"Preferisco essere trasparente sulle condizioni dei giocatori, anche se avremo modo di conoscerci meglio nel corso del tempo. La notizia positiva è che stiamo recuperando diversi elementi che avevano accusato qualche problema fisico. Egan, Belardinelli e Stiven Shpendi hanno preso parte alla rifinitura e saranno quindi convocabili per la partita di domani. Essendo rientrati gradualmente durante questa settimana, difficilmente potranno sostenere un minutaggio particolarmente elevato, ma averli nuovamente a disposizione è già un risultato importante e dimostra che il lavoro svolto per recuperarli è stato positivo. Gli altri giocatori in fase di rientro sono disponibili, mentre non ci saranno Monaco e Yepes. Quest'ultimo è stato colpito da un lutto familiare e non potrà essere della partita".

IL PALERMO

"Ho già avuto occasione di esprimere il mio giudizio sul Palermo nelle interviste rilasciate quando ero ancora a casa, quindi non voglio ripetermi. Affronteremo una formazione che considero la più forte del campionato, costruita con l'ambizione di vincere e guidata da un allenatore che sa come ottenere risultati. La qualità della rosa, inoltre, è evidente, perché può contare su numerosi giocatori di alto livello". Le sue parole riportate da Forzapalermo.it