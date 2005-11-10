Pazzesco all'Olimpico, il Real Madrid segna due gol alla Roma in tre minuti: 3-3

Incredibile all'Olimpico, in due minuti il Real Madrid si riporta in parità sul campo della Roma: 3-3 da doppio svantaggio.

Prima accorcia Espi: nasce tutto da un calcio d'angolo, sul quale Endrick colpisce di testa. Gollini ribatte ma la palla rimane lì, con il subentrato attaccante che ne approfitta. Inizialmente era stato dato fuorigioco, ma dopo una revisione la rete è stata assegnata.

Subito dopo, un altro calcio d'angolo è fatale per la Roma. E questa volta è proprio Endrick, andato di nuovo a colpire di testa, a insaccare.