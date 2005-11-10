Brugge, Potts non parla d'impresa dopo il successo con l'Inter: "Eravamo lì per vincere"

Il successo per 3-4 in trasferta contro l’Inter rappresenta una serata destinata a restare nella storia recente del Club Brugge. I bluneri hanno conquistato una vittoria di grande prestigio in Champions League, imponendosi sul campo dei campioni d’Italia e lanciando un segnale importante al panorama calcistico europeo. Tra i protagonisti della sfida c’è Freddie Potts, che nel post-partita si è presentato in zona mista e non ha voluto sentir parlare di impresa.

Potts svela il piano partita

Intervistato da Het Nieuwsblad, il giocatore del Club Brugge ha sottolineato come il risultato non sia arrivato per caso, ma sia stato il frutto di una preparazione accurata e di idee chiare. Potts ha voluto riconoscere soprattutto il lavoro svolto dal tecnico Ivan Leko, attribuendo a lui una parte importante del merito per l’impresa: "Avevamo un piano di gioco ben preciso. Tutto merito dell'allenatore".

Potts ha respinto l’idea che la squadra belga potesse affrontare la sfida con il solo obiettivo di partecipare: "Una delle più grandi sorprese nella storia del calcio belga? Sì, ma siamo venuti per vincere comunque. Questo è sempre stato il nostro obiettivo", ha spiegato al giornale.