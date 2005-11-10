Comotto mai usato nel Milan, Amorim: "Lui e altri lo scorso anno erano in Serie B"

Ruben Amorim ha presentato la partita di Europa League che attende il suo Milan sul campo del Red Bull Salisburgo, toccando però vari temi nel corso delle sue parole della vigilia.

Tra gli argomenti affrontati nell'intervista a Sky Sport (qui l'integrale), anche la gestione del giovanissimo Christian Comotto, ancora inutilizzato dopo essere stato trattenuto in estate con la volontà di puntarci: "Sta facendo molto bene, dobbiamo capire che lui e altri giocatori erano nella seconda divisione lo scorso anno. Ora invece sono al Milan, dove anche un pareggio è un grosso dramma: questo deve capirlo. C'entrano anche il numero di opzioni, e a centrocampo abbiamo tanti giocatori, e come giocano gli altri. A volte l'opportunità è anche questione di fortuna".