Ronaldinho: "Domani cercherò di dare spettacolo. Tornare a 46 anni il dribbling più bello"

"Tornare in campo a 46 anni è il dribbling più bello della carriera": così Ronaldinho in una intervista rilasciata al Corriere della Sera, alla vigilia del ritorno in campo nel derby fra il suo Ravenna ed il Forlì. "Come vivo l'emozione del debutto? Sono felice, è bellissimo tornare a giocare dopo tanto tempo", assicura l'ex Barcellona e Milan.

Ma è vero che l'idea dell'approdo al Ravenna sia nata a Parigi durante la cerimonia del Pallone d'oro del 2025? Il brasiliano ricorda: "L'idea pazza è venuta quella sera al presidente Ignazio Cipriani, quando ci siamo conosciuti grazie al comune amico Lorenzo Tonetti. Cosa prometto per domani? Cercherò di dare spettacolo. È un momento speciale della vita mia, mi misurerò con tanti giovani. Non sono più abituato".

L'appuntamento per il gran ritorno di Ronaldinho

La sfida si giocherà domani, domenica 15 novembre, alle 17.30 al Benelli, in diretta su Sky Sport. Sarà possibile seguire la live testuale del match su TuttoMercatoWeb.com e TuttoC.com. Il brasiliano è pronto a rientrare in campo a distanza di undici anni dall’ultima partita ufficiale la curiosità non è solo italiana. Alla sede del club infatti sono arrivate oltre 200 richieste di accredito, almeno 50 da fotografi, tra cui The Guardian, Rede TV, beIN Sports, Voetbal, Reuters, Associated Press, France-Presse e LaPresse, con copertura in streaming in Stati Uniti, Gran Bretagna, Cina, Arabia Saudita e Brasile.