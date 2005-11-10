Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Ronaldinho: "Domani cercherò di dare spettacolo. Tornare a 46 anni il dribbling più bello"

Daniele Najjar
autore
Daniele Najjar
Oggi alle 12:07Serie A
14.11.2026 12:07Serie A
Fonti preferite
Domani il gran ritorno in campo di Ronaldinho, che promette qualcosa di più di una passerella: le sue parole al Corriere della Sera.
FotoTUTTOmercatoWEB

"Tornare in campo a 46 anni è il dribbling più bello della carriera": così Ronaldinho in una intervista rilasciata al Corriere della Sera, alla vigilia del ritorno in campo nel derby fra il suo Ravenna ed il Forlì. "Come vivo l'emozione del debutto? Sono felice, è bellissimo tornare a giocare dopo tanto tempo", assicura l'ex Barcellona e Milan.

Ma è vero che l'idea dell'approdo al Ravenna sia nata a Parigi durante la cerimonia del Pallone d'oro del 2025? Il brasiliano ricorda: "L'idea pazza è venuta quella sera al presidente Ignazio Cipriani, quando ci siamo conosciuti grazie al comune amico Lorenzo Tonetti. Cosa prometto per domani? Cercherò di dare spettacolo. È un momento speciale della vita mia, mi misurerò con tanti giovani. Non sono più abituato".

L'appuntamento per il gran ritorno di Ronaldinho

La sfida si giocherà domani, domenica 15 novembre, alle 17.30 al Benelli, in diretta su Sky Sport. Sarà possibile seguire la live testuale del match su TuttoMercatoWeb.com e TuttoC.com. Il brasiliano è pronto a rientrare in campo a distanza di undici anni dall’ultima partita ufficiale la curiosità non è solo italiana. Alla sede del club infatti sono arrivate oltre 200 richieste di accredito, almeno 50 da fotografi, tra cui The Guardian, Rede TV, beIN Sports, Voetbal, Reuters, Associated Press, France-Presse e LaPresse, con copertura in streaming in Stati Uniti, Gran Bretagna, Cina, Arabia Saudita e Brasile.

Articoli correlati

Immagine news 1
Ravenna, iniziata la rifinitura. Ronaldinho in campo. Torello con la squadra
Immagine news 2
Ravenna, fra pochi minuti Ronaldinho in campo per la rifinitura. Domani il derby
Immagine news 3
Ronaldinho è qui: non solo numeri da circo, perché è uno dei migliori di sempre

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
13:15 Serie ATMW
TMWAmatucci e Prati, l'esempio di chi ha avuto bisogno di lasciare l'Italia per una chance
Immagine news 2
13:07 Serie A
Lazio, la regola di Gattuso: "Se qualcuno ha bevuto un goccio in più, non si allena"
Immagine news 3
13:00 Serie A
Dalle parole di Cardinale al futuro di Calhanoglu: le top news delle 13
Immagine news 4
12:54 Serie A
Lazio, tris a Formello al Mgarr United: a segno Cancellieri, Diogo Leite e Rovella
Immagine news 5
12:45 Serie A
Perri dal ritiro del Brasile: "Quella al Torino è un'esperienza molto bella, sono felice"
Immagine news 6
12:37 Serie ATMW
TMWL'ex arbitro Chiesa su Como-Venezia: "Ferrieri Caputi tratta in inganno, errore clamoroso al VAR"
Immagine news 7
12:30 Serie A
Pio Esposito esaltato dai grandi ex azzurri: "È già un campione, uno dei più forti al mondo"
Immagine news 8
12:23 Serie ATMW
TMWI terzini migliori d'Italia sono quasi tutti in Premier: 7 giocatori valgono 258 milioni
Immagine editoriale di Ivan Cardia
Pio esiste, non è De Bruyne il problema del Napoli, che strana l'Italia senza Juve: le cinque indicazioni della sosta per la Serie A
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, Lobotka verso l'addio? Ha un'opzione per il rinnovo, ma guadagna tantissimo
Immagine top news n.1 Bellinazzo: "Juve, rosso importante ma a gennaio spenderà. Fiorentina non sostenibile"
Immagine top news n.2 Cardinale fa sognare il Milan: "Sul mercato come le big di Premier. Non venderò mai il club"
Immagine top news n.3 Modesto e Melissano: "Insieme per il Genoa. Con De Rossi volontà di lavorare insieme a lungo"
Immagine top news n.4 Carnevali e Spalletti, idea Scamacca per l’attacco della Juventus
Immagine top news n.5 Pochettino torna in Premier League: lacrime per l'addio agli USA ma "offerta irrinunciabile"
Immagine top news n.6 Galliani rinuncia al ricorso, su Malagò decide il segretario generale: FIGC, parte la corsa
Immagine top news n.7 Ronaldinho sbarca in Italia, lo attende il Ravenna. "Voglio scrivere una pagina di storia"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Osmajic e Varela saranno i 9 più cercati della Serie A a gennaio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché Mauricio Pochettino è l'allenatore giusto per il Manchester United
Immagine news podcast n.2 Inter, dopo Ausilio cambia tutto: come lavorerà la nuova dirigenza sul mercato
Immagine news podcast n.3 Come può giocare il nuovo Sassuolo di Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.4 Gli spunti più interessanti arrivati dalla conferenza stampa di Roberto Mancini
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paganini sul mercato della Juventus: "Sorloth può andare in porto. Bisogna investire"
Immagine news Serie A n.2 Davide Frattesi rimpianto Inter? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Bologna, Palladino uno che fa gruppo. Potrebbe ambire a una big"
Serie A
Immagine box news Serie A Amatucci e Prati, l'esempio di chi ha avuto bisogno di lasciare l'Italia per una chance
Immagine box news Serie A Lazio, la regola di Gattuso: "Se qualcuno ha bevuto un goccio in più, non si allena"
Immagine box news Serie A Dalle parole di Cardinale al futuro di Calhanoglu: le top news delle 13
Immagine box news Serie A Lazio, tris a Formello al Mgarr United: a segno Cancellieri, Diogo Leite e Rovella
Immagine box news Serie A Perri dal ritiro del Brasile: "Quella al Torino è un'esperienza molto bella, sono felice"
Immagine box news Serie A L'ex arbitro Chiesa su Como-Venezia: "Ferrieri Caputi tratta in inganno, errore clamoroso al VAR"
Serie B
Immagine box news Serie B Mancini sul futuro di Shpendi: “La priorità è il bene del Cesena”
Immagine box news Serie B Verona, messaggio di Baroni: "Qualcuno rimasto controvoglia? Ci sta, ma non si vive di scorciatoie"
Immagine box news Serie B Frabotta: "Cesena è il posto giusto. Nella Juventus di CR7 ho imparato l'equilibrio"
Immagine box news Serie B Baroni e il suo Verona: "C'erano scorie al mio arrivo, ma io e Sogliano non ci spaventiamo"
Immagine box news Serie B Palermo, Peda: “Concentrati su noi stessi. Non pensiamo agli altri”
Immagine box news Serie B Arezzo, De Col torna ad allenarsi in gruppo ma resta fuori lista: futuro al mercato
Serie C
Immagine box news Serie C Ravenna, iniziata la rifinitura. Ronaldinho in campo. Torello con la squadra
Immagine box news Serie C Spezia, Repole via Intagram: "Un sogno, amo competere e vincere"
Immagine box news Serie C Ravenna, fra pochi minuti Ronaldinho in campo per la rifinitura. Domani il derby
Immagine box news Serie C Picerno, Di Deo avverte: "Casarano campo difficile, servirà una grande partita"
Immagine box news Serie C Gubbio, Braglia: "Se non credessi nella salvezza me ne sarei già andato"
Immagine box news Serie C Ronaldinho a Ravenna, Courtois a Reggio Emilia: la Serie C ora attrae campioni
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Francia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Francia, Azzurri a caccia del primo posto
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Il derby d'Italia e quello di Como, il programma della 7ª giornata di Serie A Women
Immagine box news Calcio femminile Como Women, l'australiana Chidiac nominata per il FIFPRO Merit Award 2026
Immagine box news Calcio femminile Italia femminile, svelato il calendario della Nations League: debutto il 2 marzo in Danimarca
Immagine box news Calcio femminile Il 6-0 certifica un malessere. La rivoluzione in casa Juve Women non prende quota
Immagine box news Calcio femminile Women's Champions League, il big match Barcellona-Arsenal finisce 1-1. Vince il Benfica
Immagine box news Calcio femminile Guerrero incoraggia la Juve Women: "In Champions vogliamo competere, ma ora testa all'Inter"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una "perla di ragazzo" e un fenomeno in campo: la storia di "Magic Box" Zola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, nel numero di novembre lo speciale VAR, Kimi Antonelli e l'intervista esclusiva a Sarah Fahr
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
14 novembre 2010, il primo derby di Ibra da milanista. Con rigore vittoria annesso
Immagine box news Fantacalcio Da Varela a Thuram, i migliori attaccanti al Fantacalcio dopo 11 giornate
Sportissimo
Newsticker
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni
13/11 Nasce Milan Sports & Entertainment, l’annuncio di RedBird Capital Partners
09/11 L’Inter boccia il Como all’esame di maturità, la Lazio frena ma resta al comando
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati