Juventus, Conceicao allontana le voci di mercato. E Spalletti lo riabbraccia in campo

In casa Juventus Francisco Conceicao è prossimo al rientro in campo dopo aver saltato quattro partite ufficiali a causa di un infortunio alla spalla sinistra rimediato nel mese di ottobre, durante la sfida di campionato giocata contro la Lazio. Il calciatore portoghese ha lavorato intensamente per recuperare la migliore condizione fisica ed è adesso pienamente a disposizione per la prossima importante gara che vedrà i bianconeri opposti al Venezia, all'Allianz Stadium.

Conceicao si toglie dal mercato

Nonostante le insistenti voci di mercato che lo accostano ad altri club in vista del mercato di gennaio, inclusi interessi provenienti dalla Premier League inglese, l'esterno offensivo non ha alcuna intenzione di lasciare Torino e - come conferma La Gazzetta dello Sport - intende proseguire con convinzione la sua esperienza in bianconero per conquistare trofei prestigiosi e continuare il suo percorso di crescita sotto la guida dello staff tecnico.

La società apprezza molto il suo attaccamento alla maglia e il suo contributo viene considerato importante per gli equilibri offensivi della squadra di Luciano Spalletti, visto che è un giocatore che sembra potersi inserire perfettamente nei piani tattici futuri del club per puntare ad alzare l'ambizione ed il livello della rosa bianconera.