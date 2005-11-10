Il gol in Champions è solo l'inizio per Papaccioli. Falsini: "La sua storia sembra una favola"

Chi meglio di Gianluca Falsini può spiegarci la crescita di Matteo Papaccioli, protagonista a sorpresa con la Prima Squadra in Champions League col nono gol al Lens nella storica serata europea del Como in Europa: "Due anni fa questo ragazzo era già nel giro della prima squadra a 16 anni, appena arrivato Cesc. Poi ha subito un infortunio gravissimo: la rottura dei legamenti crociati. La società si è presa 2-3 mesi in più del dovuto per farlo recuperare con calma, perché vedeva in lui qualcosa di speciale. C'è una frase celebre che gli dissero: "Ti cureremo come se tu fossi Nico Paz". Ed è la verità! Merito immenso dello staff medico e dei fisioterapisti del Como. Quando è tornato disponibile, la sua prima partita è stata Inter-Como in Primavera: sembra una favola, ma è andata così. Dopo 8-9 mesi di stop, lo faccio entrare per 20 minuti e fa gol al novantesimo, facendoci pareggiare 2-2 mentre eravamo in dieci contro undici da quasi un'ora. Emozione unica. Poi ha fatto gol anche in Youth League contro il Manchester United. Lo chiamo sempre "l'uomo immagine del Como": zero tatuaggi, zero orecchini, va benissimo a scuola. È un brasiliano con la mentalità europea, un lavoratore che nei giorni liberi viene al campo da solo ad allenarsi".

E passiamo a un altro gioiellino: Riccardo Cassano. È reduce da una convocazione particolare in Nazionale e ha fatto gol domenica scorsa... Ce lo descriva.

"Cassano è un giocatore che vede il calcio un secondo e mezzo prima degli altri, è intelligentissimo. Ha un calcio favoloso: ha fatto un gol bellissimo a Firenze, molto simile a quello segnato in Youth League pochi giorni prima. Ha una mentalità fortissima, è ambizioso, vuole lavorare, rispetta tutti e ha una grandissima personalità. Chiaramente il suo difetto attuale è la velocità pura, non è velocissimo. Per fare un paragone con caratteristiche simili, mi ricorda un po' il Matic del Sassuolo, con un fisico diverso. Deve migliorare nella rapidità di esecuzione, ma la base di partenza è eccellente e ha una fame incredibile".