Sabatini sul Milan: "Ramos è un vagabondo, il caso è aperto. Cisse molto meglio di Leao"
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Giacomo Iacobellis
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autore Giacomo Iacobellis
31.10.2026 13:08Serie A
Le parole del giornalista di Mediaset sul Milan di Amorim, chiamato a riscattare la brutta sconfitta patita contro il Bologna nel derby di questa sera.
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Attraverso il suo canale YouTube, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato e analizzato la sconfitta del Milan contro il Bologna e le prestazioni dei singoli calciatori rossoneri. Di seguito le sue dichiarazioni a poche ore dal derby con l'Inter.
Il pensiero di Sabatini sul Milan
“Gonçalo Ramos è un vagabondo: vaga per il campo senza incidere mai. Su Ramos si è aperto ufficialmente un caso. Cisse, invece, è stato uno spettacolo. Tra l'altro, volendo fare un paragone con il Milan dell'anno scorso, mettetevi in testa che Cisse, per rendimento, è stato molto ma molto meglio di Leao".
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