Sabatini sul Milan: "Ramos è un vagabondo, il caso è aperto. Cisse molto meglio di Leao"

Attraverso il suo canale YouTube, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato e analizzato la sconfitta del Milan contro il Bologna e le prestazioni dei singoli calciatori rossoneri. Di seguito le sue dichiarazioni a poche ore dal derby con l'Inter.

Il pensiero di Sabatini sul Milan

“Gonçalo Ramos è un vagabondo: vaga per il campo senza incidere mai. Su Ramos si è aperto ufficialmente un caso. Cisse, invece, è stato uno spettacolo. Tra l'altro, volendo fare un paragone con il Milan dell'anno scorso, mettetevi in testa che Cisse, per rendimento, è stato molto ma molto meglio di Leao".