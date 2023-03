Saelemaekers: "Il Milan ha fatto la storia della Champions, per noi è stato importante passare"

Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, prima del match contro la Salernitana è intervenuto al microfono di DAZN: "Era importante per noi, dopo la Fiorentina, fare quello che abbiamo fatto col Tottenham in Champions League. La storia del Milan è una grande storia, una grande squadra che ha fatto tanto in Champions. Noi proviamo a portarla avanti, per noi è importante indossare questa maglia e fare le cose fatte bene".