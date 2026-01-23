Marotta-Boban, asse a sorpresa. Jakirovic 5° giocatore che passa dalla Dinamo all'Inter

Nella serata di martedì a margine della sfida che ha visto l'Inter perdere a San Siro contro l'Arsenal il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta, intervistato da 'Sky', è stato protagonista di un simpatico siparietto con Zvonimr Boban, nell'occasione opinionista televisivo ma soprattutto dallo scorso settembre presidente della Dinamo Zagabria. "Il club presieduto da Zvone è una vera fucina di giovani, noi abbiamo preso Sucic, siamo molto contenti, c'è questa opportunità, poi giustamente il presidente ha diritto di scegliere quale offerta accettare, da parte nostra siamo molto ottimisti", le parole di Marotta a cui Bonan - piuttosto divertito - ha risposto così: "Ci vediamo domani Beppe".

Ieri i due dirigenti si sono incontrati in quel di Milano e hanno chiuso per il trasferimento in Italia di Leon Jakirovic, difensore classe 2008, una operazione da 2.5 milioni di euro più due di bonus. Sul calciatore c'era anche il Red Bull Salisburgo, ma proprio i buoni rapporti tra i due dirigenti hanno permesso all'Inter di avere una corsia preferenziale. Di definire il quinto acquisto della sua storia dalla Dinamo Zagabria.

Un anno fa di questi tempi venne perfezionata con la Dinamo Zagabria l'operazione che ha portato in Serie A il centrocampista Petar Sucic, circa 15 milioni di euro per un calciatore che s'è aggregato alla sua nuova squadra la scorsa estate. Che oggi è già considerato molto più di un comprimario da Cristian Chivu. Di altissimo livello i due centrocampisti che l'hanno preceduto: undici anni fa arrivò Marcelo Brozovic, otto anni e mezzo e 330 partite con la maglia nerazzurra. Due anni prima Mateo Kovacic: prelevato per 11 milioni di euro, fu rivenduto nell'estate 2015 al Real Madrid per poco meno del triplo.

Curiosamente tutti gli acquisti che l'Inter ha concluso con la Dinamo Zagabria sono stati definiti nel mese di gennaio. Il primo nel 1999 fu Dario Simic, difensore che con la maglia nerazzurra ha realizzato anche quattro reti in 91 partite. Calciatore che tra Inter e Milan resterà nella città di Milano per quasi dieci anni prima del trasferimento al Monaco e del successivo ritorno in patria.