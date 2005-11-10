Nelle ultime settimane Santiago Gimenez si sta prendendo il Porto. Gol in Allianz Cup, contro il Viseu, per l'uno a zero che ha portato alla qualificazione alla semifinale. Elogi anche da parte di Francesco Farioli contro il Feyenoord, dov'è arrivato un altro uno a zero, ma senza rete da parte del messicano. "Meritava il gol", il virgolettato.

Solo una rete in campionato

Dopo la stagione scorsa, dove Gimenez non ha mai segnato, finora ha messo in porta una rete in campionato alla seconda partita contro il Casa Pia. Finora non ha avuto grandi occasioni per giocare, con quattro spezzoni da 73 minuti in totale. Spesso viene utilizzato come attaccante a destra, ancor più che al posto di Samu Aghehowa.

Da escludere un ritorno al Milan

Come per tutti i prestiti, difficilmente rientrerà a casa base se dovesse continuare a prendersi uno spazio maggiore. Contro il Feyenoord ha giocato sessantuno minuti, per la prima volta in Champions League. È un segnale, perché ha alzato il minutaggio soprattutto nelle coppe, mentre in Liga deve ancora fare l'esordio dal primo minuto. Una volta trovato il ritmo, quello che non ha avuto al Milan per vari motivi - fisici in particolare - potrà essere importante anche in campionato.