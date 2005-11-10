Nel corso della lunga intervista concessa a Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport, il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini si è soffermato anche sui calciatori che non sono riusciti a esprimere appieno il proprio potenziale, facendo il nome di Nicolò Zaniolo: “Io penso che Zaniolo abbia un potenziale importante. Quando l’ho chiamato in Nazionale, al primo allenamento sembrava un bambino che giocava con i grandi, al terzo un grande che giocava con i grandi, oggi per le qualità fisiche e tecniche che possiede dovrebbe essere una star del calcio italiano”.

Mancini e la passione per i calciatori irregolari

“Mi piacciono perché sono quelli che fanno la differenza. Noi possiamo lavorare su tutti i princìpi e le tattiche che vogliamo e conosciamo, ma poi ci sono le partite che vengono risolte da chi sa giocare, non c’è niente da fare. Non puoi pensare di poter dominare tutte le volte, devi anche saper soffrire e se hai un giocatore che ha qualcosa in più te la decide lui con una giocata”.

Le trasformazioni del calcio e il ritorno alla verticalità

“Certo, sono le cose che si facevano negli anni Settanta e Ottanta. L’uno contro uno e tanto altro. La differenza, rispetto ad allora, è che ora le squadre sono un po’ più corte. Una volta erano lunghissime perché c’era il libero. Io ricordo il pressing di Gigi Radice, oggi lo fanno diverse squadre, ma quello di Gigi Radice col Bologna nell’anno del meno 5 era pazzesco. Lui a un certo punto della partita chiamava il pressing e la squadra avversaria non usciva più dall’area di rigore. Nessuna invenzione, un po’ come per i pantaloni”.