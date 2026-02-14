Juventus, Kelly: "Atmosfera bellissima a San Siro. Abbiamo studiato l'attacco dell'Inter"
TUTTO mercato WEB
Lloyd Kelly, difensore della Juventus, ha parlato così a Sky Sport nel pregara della sfida contro l'Inter a San Siro: "Sono qui per aiutare la squadra, in campo tutti devono fare il proprio lavoro. La squadra è consapevole di quel che vuole fare. L'atmosfera sarà delle grandi occasioni, ma dobbiamo concentrarci solo sul campo".
Cosa pensa dell'atmosfera allo stadio?
"Il clima è bellissimo".
Come affronterete Thuram e Lautaro Martinez?
"Abbiamo lavorato molto sugli aspetti e le modalità degli attacchi dell'Inter".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
Le più lette
2 Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile