Junior Messias,, attaccante del Genoa, parla così in conferenza stampa dopo la vittoria di oggi sul campo del Sassuolo:

È cambiato il mondo da Parma al Sassuolo...

"In quel periodo lì noi eravamo messi peggio del Sassuolo ma nel calcio siamo giudicati ogni domenica, quando vinci sei forte e quando perdi sei il più scarso del mondo. Come ho detto a Parma, il campionato è lungo. Abbiamo rimesso il campionato sulla strada che volevamo, abbiamo sempre lavorato bene e adesso si vedono i risultati. Gara della maturità? Sapevamo che tipo di squadra avremmo affrontato. Il cambio di allenatore ok, c'era entusiasmo, ma hanno dei giocatori forti che ci potevano mettere in difficoltà e così hanno fatto, poi abbiamo trovato le misure e abbiamo vinto. Nel secondo tempo abbiamo faticato un po' di più ma l'importante era portare a casa il risultato".

Sulla ritrovata continuità

"Mi fa strano parlare di questo perché quando il mister è arrivato mi ha detto che la nostra idea era mandarti via a fine stagione - ha ammesso -, ma era giusto perché non stavo bene, poi pian piano ho preso fiducia, loro mi hanno dato una certa libertà e anche questa intesa con il mister e lo staff mi ha portato a questa condizione fisica ma soprattutto mentale perché quando giochi la testa è più tranquilla, è più libera, quando hai degli infortuni giochi con il freno a mano tirato ma è merito dell'intesa che si è creata".