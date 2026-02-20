Sassuolo, Berardi: "Nazionale? Se arriva la convocazione sono contento, altrimenti..."

Domenico Berardi, capitano del Sassuolo, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta 3-0 sul Verona: "Ci aspettavamo un anno difficile, siamo stati bravi a reagire, questa squadra ha un grandissimo potenziale. Siamo una squadra abbastanza giovane, anche oggi abbiamo dimostrato di essere uniti e siamo felici di questo risultato".

Dove può arrivare questo Sassuolo?

"Se ci alleniamo bene durante la settimana possiamo toglierci delle soddisfazioni, adesso sta a noi pedalare".

Questo Berardi merita la Nazionale?

"Sta a me continuare così, lavorare duro e meritarmi la convocazione. Se arriverà sarò contentissimo, altrimenti tiferò per l'Italia".