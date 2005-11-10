Cinquegrano rivelazione del Sassuolo: "Vorrei giocare per l'Italia. Se chiama l'Argentina..."

Simone Cinquegrano, esterno del Sassuolo, è stato intervistato da Sky Sport. E come prima domanda gli è stato chiesto cosa avrebbe pensato se a inizio stagione gli avessero detto che oggi sarebbe stato il giocatore con il maggior minutaggio in assoluto della rosa neroverde: "Avrei pensato che è impossibile, invece sono contento che il mister e la società mi stiano dando fiducia. Il mio obiettivo era salire in società più grandi e migliorarmi ogni giorno, qui mi sono allenato sempre al 100%, il mister mi ha dato fiducia e ho cercato di ripagarla in partita".

Com'è cambiata la sua vita?

"Bisogna pensare che è arrivato uno come Van der Brempt, con grande esperienza, e io guardo a lui come uno che può insegnarmi qualcosa. Lo guardo in ogni allenamento".

Ci racconta che persona è lei?

"Sono nato a Modena, mio padre è di Buenos Aires. Il mio obiettivo è poter indossare la maglia dell'Italia. Se arrivassero le due chiamate, Argentina e Italia, dovrei scegliere e sarebbe una decisione importante".

Lei faceva il centravanti.

"Sì, ma il direttore (Palmieri, ndr) ha avuto l'intelligenza di mettermi terzino e da lì ho continuato a fare ciò che dovevo. Aveva visto quel qualcosa in più e penso che ci abbia preso!".

Come vive i consigli dei compagni esperti tipo Matic?

"Da uno come Matic c'è solo da imparare, ogni cosa che dice è oro.

Ha giocato contro la Juventus, ora alla ripresa il Milan. Come si dorme nell'attesa?

"Non so se giocherò, però dormire e riposarsi è importante. Aspetto le scelte dell'allenatore".

Come è cambiata la sua vita fuori dal campo?

"Non è cambiata, in realtà. Qualche follower l'ho preso, ma non guardo a queste cose: faccio sempre il mio, ho la famiglia e gli amici qua. Sono un ragazzo cui non piace andare in giro, io sto tranquillo: ho la mia ragazza e la amo. Si chiama Katia e stiamo insieme da 3 anni".

Un consiglio ai giovani?

"Penso sempre alla mentalità, al crederci sempre. Se hai la testa e ci credi, puoi arrivare dove vuoi".