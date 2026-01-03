Sassuolo-Parma, le formazioni ufficiali: torna Delprato e c'è Oristanio, out Volpato

Sono ufficiali le formazioni di Sassuolo e Parma, in campo alle ore 15 per disputare il 18° turno di Serie A tra le mura del Mapei. Questi i due undici scelti da Grosso e Cuesta:

SASSUOLO (4-3-3): Muric, Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, Doig; Lipani, Matic, Thorsvedt; Fadera, Pinamonti, Laurienté. A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Candé, Cheddira, Skjellerup, Moro, Odenthal, Macchioni, Barani, Vranckx, Iannoni, Pierini, Koné. Allenatore: Grosso.

PARMA (4-3-3): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen, Oristanio, Pellegrino, Ondrejka. A disposizione: Guaita, Rinaldi, Estevez, Almqvist, Lovik, Hernani, Ordonez, Cremaschi, Britschgi, Cardinali, Djuric, Cutrone, Troilo. Allenatore: Cuesta.