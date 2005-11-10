Adrien Rabiot pronto a legarsi al Milan oltre la scadenza attuale del 2028 e che lo porterà presumibilmente a chiudere la carriera in rossonero.

Cardinale vuole chiudere entro Natale

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport evidenzia come il francese sia vicino a trovare un accordo fino al 2030, con opzione annuale. Ci sarà anche un adeguamento salariale. Il proprietario Gerry Cardinale accelera la trattativa e conta all'ufficializzazione dell'accordo entro Natale.

Da sette partite di campionato almeno un gol o un assist

In questo inizio di stagione, Rabiot si è distinto come il miglior giocatore del Milan per distacco. Di fatto imprescindibile per Ruben Amorim, nelle ultime 7 partite di campionato giocate ha sempre contribuito alle reti dei rossoneri, con un assist o con un gol. E con 5 reti segnate è il centrocampista più prolifico di questa Serie A.