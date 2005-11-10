Serie A, la classifica aggiornata: la Fiorentina viene agganciata dall'Udinese a 9 punti
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 14:30Serie A
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29.11.2026 14:30Serie A
I friulani superano i gigliati grazie a una rete di Lovric nel primo tempo e li raggiungono in classifica a quota 9 punti. Ecco la graduatoria aggiornata.
© foto di Federico De Luca
La Fiorentina di Vanoli perde ancora, stavolta a Udine, e si fa agganciare in classifica proprio dall'Udinese di Zanetti. Di seguito la graduatoria aggiornata del massimo campionato italiano, che vede i viola a +1 sulla zona retrocessione così come i bianconeri.
La classifica aggiornata di Serie A dopo Udinese-Fiorentina 1-0
Lazio 35 (13)
Inter 32 (13)
Roma 30 (12)
Milan 27 (12)
Como 26 (12)
Frosinone 23 (13)
Juventus 21 (12)
Bologna 19 (13)
Napoli 18 (12)
Cagliari 16 (12)
Genoa 16 (13)
Atalanta 15 (12)
Torino 14 (13)
Monza 10 (12)
Lecce 10 (12)
Fiorentina 9 (13)
Udinese 9 (13)
Sassuolo 8 (12)
Parma 8 (13)
Venezia 7 (13)
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