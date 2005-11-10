“Indipendentemente dal sistema di gioco credo che dobbiamo ritrovare compattezza, non ha colpa solo la retroguardia quando sei la peggior difesa del campionato. Contro il Genoa potevamo segnare tanti gol e invece abbiamo perso di nuovo, oggi ho fatto scelte in attacco che ci garantiscono maggiore fisicità. Nella rifinitura occorreva un centravanti come Bowie, ma vedrete che anche Esposito darà il suo contributo in corso d’opera. Berardi? E’ chiaro che quando sono arrivato c’erano diversi calciatori che si stavano gestendo a causa di qualche infortunio. Vanno recuperati tutti fisicamente, non solo Domenico, perché in campo c’è bisogno di ciascun calciatore per raggiungere la salvezza. Lui è importantissimo per noi, a volte lo gestisco perché è generoso e vuole allenarsi intensamente anche quando non è al top”. Queste le dichiarazioni di Roberto D’Aversa, tecnico del Sassuolo, ai microfoni di DAZN. Di seguito le formazioni ufficiali:

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Caleta Car, Doig; Thorstvedt, Matic, Sulemana; Berardi, Bowie, Lauriente. Allenatore: Roberto D'Aversa. A disposizione: Satalino, Turati, Candé, Volpato, Ghion, Van Der Brempt, Doninguez, Odenthal, Obrador, Lipani, Cinquegrano, Bakola, Pieragnolo, Pierini, Esposito.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Allenatore: Massimiliano Allegri A disposizione: Pugliese, Contini, Favasuli, Neres, Marin, Lucca, Giovane, Marianucci