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Serie A, la Top 11 dopo 12 giornate: Mandas e Jacobo Ramon le novitàFocus TMW
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 13:45Serie A
autore Gaetano Mocciaro
24.11.2026 13:45Serie A
La formazione ideale della Serie A per media voto vede la Roma come squadra più rappresentata. Segue il Milan
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Due novità nella Top 11 di Serie A dopo 12 giornate con Christos Mandas che diventa il nuovo portiere e prende il posto di Stankovic. In difesa l'8 di Jacobo Ramon contro il Cagliari gli vale il ritorno in squadra dopo un solo turno in cui la maglia da titolare è appartenuta a Mario Hermoso. Tutto confermato dalla mediana in su. Questo il 4-2-3-1 che fa fede alle medie voto di Tuttomercatoweb:
Christos Mandas (Lazio) 6.42
Emanuele Lulli (Roma) 6.71
Leonardo Balerdi (Roma) 6.56
Jacobo Ramon (Como) 6.50
Nuno Tavares (Lazio) 6.50
Manu Kone (Roma) 6.69
Adrien Rabiot (Milan) 6.90
Diego Moreira (Milan) 7.19
Paulo Dybala (Roma) 6.79
Alphadjo Cisse (Milan) 6.86
Gustavo Varela (Monza) 6.91
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