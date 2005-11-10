Stasera contro l'AEK Atene il Como non potrà fallire l'appuntamento coi tre punti se vorrà continuare a cullare il sogno di una qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Cesc Fabregas che ha conquistato nove punti nelle prime quattro giornate ed è reduce dal 9-1 rifilato al Lens in terra francese avrà poi negli ultimi tre turni Betis e Barcellona in trasferta e il PSG al Sinigaglia: finale complicatissimo per una squadra che - vincendo stasera - si assicurerebbe i play-off con 270 minuti d'anticipo. Che approccerebbe alle ultime gare della phase league con ben altro spirito.

Per la sfida di stasera Fabregas scenderà in campo col Como migliore. Douvikas centravanti, Baturina titolare e Nico Paz al suo fianco. Quest'ultimo è l'uomo simbolo della squadra lariana, uno dei tre giocatori di proprietà ma su cui altri club la prossima estate potranno esercitare un diritto di recompra. Tre possibili operazioni in uscita su cui il club del presidente Suwarso non ha il coltello della parte del manico che determineranno, inevitabilmente, la prossima estate del Como. Ma di chi si tratta?

Il Real Madrid può acquistare Paz per 80 milioni

Come detto la prima recompra riguarda Nico Paz, il 10 della squadra di Fabregas e dopo il ritiro di Messi anche dell'Argentina. Il Real Madrid pagherà 80 milioni di euro la prossima estate per riportarlo all'ovile? La sensazione è che nel 2027 - nell'ultima occasione utile - Florentino Perez non si lascerà scappare l'occasione.

E per molto meno Ramon

Il Real Madrid ha poi il diritto di recompra anche sul difensore Jacobo Ramos, altro pilastro della squadra di Fabregas. Arrivato a Como un anno dopo Paz, il difensore classe 2005 può tornare alla casa madre per cifre già stabilite sia nel 2027 che nel 2028: la prossima estate per nove milioni di euro, molto meno del suo attuale valore.

Poi c'è Perrone

C'è infine Maximo Perrone, altro argentino che proprio come Paz è sbarcato a Como nell'estate 2024. La società lariana l'ha dapprima acquistato in prestito e poi - un anno dopo - ha acquistato il suo cartellino del Manchester City. Da un club che però al momento della cessione s'è assicurato la possibilità di ripotarlo in Inghilterra nelle tre estati successive per 40-50 milioni di euro: la prima è già andata in archivio, ne restano altre due.