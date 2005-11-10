Serie A, la Flop 11 della 12ª giornata: sprofondo viola ma il peggiore è CalvaniFocus TMW
Gaetano Mocciaro
Flop 11 di Serie A che riflette la crisi della Fiorentina. I viola soccombono a Monza e tre giocatori finiscono nella squadra da incubo della 12ª giornata. Due elementi per il Sassuolo, al quale non è bastato il cambio d'allenatore per invertire il trend negativo. Finiscono dietro la lavagna, per una volta, anche i giocatori del Frosinone con Gabriele Calvani a prendere il voto più basso in assoluto dell'ultimo turno. Questo il 4-3-3 scelto dalla redazione:
Arijanet Muric (Sassuolo) 5
Wisdom Amey (Frosinone) 4.5
Gabriele Calvani (Frosinone) 4
Mariano Troilo (Parma) 4.5
Fali Candé (Sassuolo) 4.5
Kike Perez (Venezia) 5
Inao Oulai (Fiorentina) 4.5
Lassana Coulibaly (Lecce) 5
Akor Adams (Venezia) 5
Mateo Pellegrino (Fiorentina) 5
Wilfried Gnonto (Fiorentina) 5