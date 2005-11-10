Serie A, la Flop 11 della 9ª giornata: Juve con 3 rappresentanti, Ramos in attacco

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Serie A, la Flop 11 della 9ª giornata: Juve con 3 rappresentanti, Ramos in attaccoFocus TMW
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 20:23Serie A
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30.10.2026 20:23Serie A
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Turno infrasettimanale da dimenticare per diverse squadre, su tutte Milan e Juventus superate a sorpresa da Bologna e Genoa. Crollo Sassuolo e Lecce e fioccano i 4 e i 4.5. Questa la Flop 11 della 9ª giornata di Serie A, il nostro 4-3-3:
Marco Carnesecchi (Atalanta) 5.5
Pierre Kalulu (Juventus) 4.5
Duje Caleta-Car (Sassuolo) 4.5
Thiago Gabriel (Lecce) 4
Andrea Cambiaso (Juventus) 4
Omri Gandelman (Lecce) 4.5
Douglas Luiz (Juventus) 4.5
Adrian Bernabé (Parma) 4.5
El Bilal Touré (Parma) 5
Gonçalo Ramos (Milan) 5
Paco Esteban (Lecce) 4.5
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