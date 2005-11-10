Serie A, la Flop 11 della 9ª giornata: Juve con 3 rappresentanti, Ramos in attacco

Turno infrasettimanale da dimenticare per diverse squadre, su tutte Milan e Juventus superate a sorpresa da Bologna e Genoa. Crollo Sassuolo e Lecce e fioccano i 4 e i 4.5. Questa la Flop 11 della 9ª giornata di Serie A, il nostro 4-3-3:

Marco Carnesecchi (Atalanta) 5.5

Pierre Kalulu (Juventus) 4.5

Duje Caleta-Car (Sassuolo) 4.5

Thiago Gabriel (Lecce) 4

Andrea Cambiaso (Juventus) 4

Omri Gandelman (Lecce) 4.5

Douglas Luiz (Juventus) 4.5

Adrian Bernabé (Parma) 4.5

El Bilal Touré (Parma) 5

Gonçalo Ramos (Milan) 5

Paco Esteban (Lecce) 4.5