Serie A, la Top 11 dopo 9 giornate: riecco Cisse. Tornqvist sorpresa fra i pali

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Serie A, la Top 11 dopo 9 giornate: riecco Cisse. Tornqvist sorpresa fra i paliFocus TMW
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Gaetano Mocciaro
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30.10.2026 20:38Serie A
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Tre novità nella formazione tipo di Serie A dopo 9 giornate: Tornqvist è il nuovo portiere e rimpiazza Svilar. Sulla trequarti entra Alphadjo Cisse e torna Kvernadze. Prendono il posto dei comaschi Assane Diao e Nico Paz. Questo il 4-2-3-1 che fa fede alle medie voto di Tuttomercatoweb:
Noel Törnqvist (Monza) 6.50
Emanuele Lulli (Roma) 6.75
Leonardo Balerdi (Roma) 6.75
Jacobo Ramon (Como) 6.50
Carlos Augusto (Inter) 6.64
Manu Kone (Roma) 6.83
Adrien Rabiot (Milan) 6.79
Diego Moreira (Milan) 7.00
Alphadjo Cisse (Milan) 6.90
Giorgi Kvernadze (Frosinone) 7.00
Gustavo Varela (Monza) 7.00
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