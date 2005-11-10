Il Pallone d'Oro più combattuto degli ultimi anni: lo scarto tra Kane e Mbappé è di 28 punti

È stato uno dei Palloni d’Oro più contesi della storia. Dopo il successo di Harry Kane nella cerimonia di Londra, sono stati resi noti i voti dei giurati e la classifica definitiva: il centravanti inglese ha superato Kylian Mbappé con appena 28 punti di differenza, la quarta distanza più ridotta mai registrata tra primo e secondo classificato.

Questa la classifica finale del Pallone d’Oro 2026:

1. Harry Kane (Inghilterra, Bayern Monaco) - 1.055 punti

2. Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid) - 1.027 punti

3. Lamine Yamal (Spagna, Barcellona) - 881 punti

4. Rodri (Spagna, Manchester City/Barcellona) - 726 punti

5. Lionel Messi (Argentina, Inter Miami) - 612 punti

6. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, PSG) - 541 punti

7. Ousmane Dembélé (Francia, PSG) - 418 punti

8. Erling Haaland (Norvegia, Manchester City) - 378 punti

9. Michael Olise (Francia, Bayern Monaco) - 296 punti

10. Fabián Ruiz (Spagna, PSG) - 201 punti

11. Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid) - 107 punti

12. Pau Cubarsí (Spagna, Barcellona) - 101 punti

13. Achraf Hakimi (Marocco, PSG) - 65 punti

14. Vitinha (Portogallo, PSG) - 59 punti

15. Declan Rice (Inghilterra, Arsenal) - 57 punti

16. Ferran Torres (Spagna, Barcellona/PSG) - 44 punti

17. Vinícius Junior (Brasile, Real Madrid) - 26 punti

18. Marc Cucurella (Spagna, Real Madrid) - 16 punti

19. João Neves (Portogallo, PSG) - 15 punti

20. Willian Pacho (Ecuador, PSG) - 12 punti

21. Gabriel (Brasile, Arsenal) - 11 punti

21. Lautaro Martínez (Argentina, Inter) - 11 punti

23. Nuno Mendes (Portogallo, PSG) - 8 punti

23. Luis Díaz (Colombia, Bayern Monaco) - 8 punti

25. Marquinhos (Brasile, PSG) - 7 punti

26. Dayot Upamecano (Francia, Bayern Monaco) - 5 punti

26. Bruno Fernandes (Portogallo, Manchester United) - 5 punti

28. Julián Quiñones (Messico, Al-Qadsiah) - 4 punti

29. Sadio Mané (Senegal, Al-Nassr) - 2 punti

29 William Saliba (Francia, Arsenal) - 2 punti

Kane ha ricevuto 40 voti al primo posto, contro i 23 di Mbappé, e ha conquistato il premio diventando il primo inglese a vincere il Pallone d’Oro dai tempi di Michael Owen nel 2001. È inoltre il primo giocatore del Bayern Monaco a trionfare dopo Karl-Heinz Rummenigge nel 1981.