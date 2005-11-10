Serie A, la Top 20 dopo 12 giornate: cambiano 2/3 del podio ma non la vettaFocus TMW
Gaetano Mocciaro
Cambiano 2/3 del podio nella classifica di rendimento dei giocatori di Serie A dopo 12 giornate. Resta saldo al comando Diego Moreira, Varela risale dal sesto al secondo posto mentre Rabiot addirittura guadagna 5 posizioni, dall'ottavo al terzo. Scende Dybala che perde addirittura 6 posizioni mentre Cisse precipita dal terzo al quinto posto. È la Roma la squadra più rappresentata, con ben 6 giocatori. Segue il Milan a 4; Frosinone e Lazio a 3. Un giocatore per Cagliari, Como, Inter e Monza. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro che ne hanno giocato almeno la metà.
1. Diego Moreira (Milan) 7.19 (8)
2. Gustavo Varela (Monza) 6.91 (11)
3. Adrien Rabiot (Milan) 6.90 (10)
4. Donyell Malen (Roma) 6.86 (11)
5. Alphadjo Cisse (Milan) 6.86 (7)
6. Marcus Thuram (Inter) 6.82 (11)
7. Antonio Raimondo (Frosinone) 6.80 (10)
8. Paulo Dybala (Roma) 6.79 (7)
9. Rodrigo Mora (Roma) 6.78 (9)
10. Giorgi Kvernadze (Frosinone) 6.71 (12)
11. Emanuele Lulli (Roma) 6.71 (7)
12. Tijjani Noslin (Lazio) 6.70 (10)
13. Manu Koné (Roma) 6.69 (8)
14. Giacomo Calò (Frosinone) 6.67 (12)
15. Mattia Zaccagni (Lazio) 6.67 (9)
16. Christian Pulisic (Milan) 6.67 (9)
17. Nico Paz (Como) 6.64 (11)
18. Kenenth Taylor (Lazio) 6.58 (12)
19. Leonardo Balerdi (Roma) 6.56 (8)
20. Daniel Maldini (Cagliari) 6.50 (12)