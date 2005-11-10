Avellino, abbastanza affollata l'infermeria: per Simi lesione al bicipite femorale. Il report
Claudia Marrone
Vigilia di gara per l'Avellino, che domani sarà impegnato sul campo della Cremonese nel match che aprirà il mercoledì di Serie B: prenderà però il via questa sera la 13ª giornata, che si giocherà in turno infrasettimanale.
Irpini con tante assenze: il report medico.
Nel diramare l'elenco dei convocati, il club biancoverde ha reso noto anche quello che è il report medico, che vede cinque calciatori ai box. Già noti Daniel Fila e Antony Iannarilli, il primo alle prese con una lesione di alto grado a carico del flessore della coscia sinistra mentre il secondo con una lesione di basso grado a carico del gemello mediale della gamba destra, ma è reso noto anche l'esito dell'infortunio patito da Lorenco Simic: lesione muscolare al bicipite femorale sinistro. Sono out anche Luca Di Maggio e Andrea Favilli, entrambi vittime di una lesione di basso grado il primo al bicipite femorale sinistro e il secondo a carico del muscolo soleo della gamba destra.
L'elenco dei convocati.
Per completezza di informazione, ricordiamo anche coloro che partiranno alla volta della Lombardia:
Portieri: Margiotta, Martinelli, Sassi
Difensori: Adamo, Cancellotti, Di Bitonto, Enrici, Izzo, Missori, Moruzzi, Sala, Venturi
Centrocampisti: Berenbruch, Besaggio, Di Paolo, Faticanti, Palumbo, Palmiero, Sounas
Attaccanti: Biasci, Cheddira, Pandolfi, Russo