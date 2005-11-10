Vigilia di gara per l'Avellino, che domani sarà impegnato sul campo della Cremonese nel match che aprirà il mercoledì di Serie B: prenderà però il via questa sera la 13ª giornata, che si giocherà in turno infrasettimanale.

Irpini con tante assenze: il report medico.

Nel diramare l'elenco dei convocati, il club biancoverde ha reso noto anche quello che è il report medico, che vede cinque calciatori ai box. Già noti Daniel Fila e Antony Iannarilli, il primo alle prese con una lesione di alto grado a carico del flessore della coscia sinistra mentre il secondo con una lesione di basso grado a carico del gemello mediale della gamba destra, ma è reso noto anche l'esito dell'infortunio patito da Lorenco Simic: lesione muscolare al bicipite femorale sinistro. Sono out anche Luca Di Maggio e Andrea Favilli, entrambi vittime di una lesione di basso grado il primo al bicipite femorale sinistro e il secondo a carico del muscolo soleo della gamba destra.

L'elenco dei convocati.

Per completezza di informazione, ricordiamo anche coloro che partiranno alla volta della Lombardia:

Portieri: Margiotta, Martinelli, Sassi

Difensori: Adamo, Cancellotti, Di Bitonto, Enrici, Izzo, Missori, Moruzzi, Sala, Venturi

Centrocampisti: Berenbruch, Besaggio, Di Paolo, Faticanti, Palumbo, Palmiero, Sounas

Attaccanti: Biasci, Cheddira, Pandolfi, Russo