L'Inter ha reso note le condizioni di Hakan Calhanoglu, che si è fermato a Bergamo durante il primo tempo della partita contro l'Atalanta per un problema muscolare. Il club nerazzurro non ha comunque comunicato quelli che sono i tempi di recupero del turco.

Il report

"Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra".