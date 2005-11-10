Inter, si ferma Calhanoglu: risentimento muscolare ai flessori della coscia destra
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Alessio Del Lungo
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24.11.2026 15:13Serie A
Il turco ha svolto gli esami questa mattina: non sono ancora noti i tempi di recupero di cui necessiterà il suo infortunio.
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L'Inter ha reso note le condizioni di Hakan Calhanoglu, che si è fermato a Bergamo durante il primo tempo della partita contro l'Atalanta per un problema muscolare. Il club nerazzurro non ha comunque comunicato quelli che sono i tempi di recupero del turco.
Il report
"Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra".
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